Клинцевич: НАТО отработает сценарий войны в Донбассе

В ходе учений Североатлантического альянса на Украине будет отрабатываться сценарий применения украинской боевой авиации в Донбассе, а сами страны – члены НАТО становятся участниками военного конфликта, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Клинцевич заявил РИА «Новости», что данные учения следует рассматривать как «прямую поддержку Киева в его противостоянии с ДНР И ЛНР». По его словам, таким образом, страны НАТО, по сути, «становятся прямыми участниками конфликта».

Он подчеркнул, что негативное воздействие учений на ситуацию в Донбассе не вызывает сомнений. «Особенно в свете недавних высказываний командующего Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, допустившего применение украинской боевой авиации в Донбассе», – заметил политик. Сенатор не исключил, что на учениях будет отработан и этот сценарий.

«НАТО использует все возможности для повышения градуса напряженности в Европе», – заключил Клинцевич.

Ранее в минобороны Украины анонсировали масштабные учения «Чистое небо-2018» с участием 10 стран НАТО.