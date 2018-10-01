Силуанов оценил зависимость России от цен на нефть и санкций

Зависимость российской экономики от внешних факторов, в том числе цен на нефть и санкций, снизилась, хотя в прошлом эти два фактора оказались «двойным ударом» по стране, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Но тем не менее я могу сейчас утверждать, что наша экономика стала менее зависима от цен на нефть и менее зависима от санкционного воздействия», – сказал Силуанов в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1».

«Мы научились реагировать на те ограничения, которые введены, мы начали развивать свою собственную экономику, собственную промышленность, сельское хозяйство», – приводит его слова РИА «Новости».

Первый вице-премьер отметил, что Россия стала более независимой с точки зрения внешних импортных технологий. Он заверил, что такая политика будет продолжена. По его словам, российские власти будут помогать отраслям, способным выпускать экспортно ориентированную продукцию. Кроме того, будут поддерживаться и предприятия, выпускающие продукцию, которую прежде Россия закупала в других странах.

Ранее Силуанов сообщал, что Россия готова присоединиться к европейской платежной системе, не связанной с американской системой SWIFT.