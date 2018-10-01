Украинцы ополчились на боксера за поздравление Нурмагомедова с победой

Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландским бойцом Конором Макгрегором; украинские интернет-пользователи возмутились этим и стали забрасывать Ломаченко гневными посланиями.

«Все случилось так, как и должно было произойти! Мои поздравления в первую очередь отцу Хабиба, что воспитал настоящего воина и мужчину! Хабиб, от души поздравляю тебя и твою команду!» – написал Ломаченко в Instagram.

Однако многие подписчики украинского боксера посчитали, что поддержка россиянина является неприемлемой. «Какой Вася украинец после этого? Мало того что он ни одного украинского слова не знает, да еще и открыто поддерживает [российского бойца]», – написал один из комментаторов.

«Я не знаю, как можно поддерживать Хабиба. Честно говоря, я удивлен, что Вася болел за него», – пишет другой комментатор.

«Надеюсь, им всем (команде Нурмагомедова – прим. ВЗГЛЯД) аннулируют визы, дикарей подальше от людей надо держать», – написал один из интернет-пользователей.

«Эх, Вася… Расстроил», «Почему-то считал Василия умнее…», «Лома ты лома, клоуном стал», – сетуют подписчики Ломаченко.

В то же время многие называют Нурмагомедова «нашим героем» и подчеркивают, что «спорт вне политики».

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. Американские СМИ сообщали, что турнир обернулся «поистине разгромным поражением» для Макгрегора, «самой яркой звезды UFC».

После боя россиянин перелез через ограждение октагона и устроил драку. Потасовка завязалась и на ринге. Брат Нурмагомедова Абубакар рассказал, что «дал «двоечку» Макгрегору.

Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение. Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова, однако исключил возможность реванша этих бойцов, так как они «ненавидят друг друга».

Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Хабиба Нурмагомедова.

Сообщалось, что причиной драки стала провокация со стороны тренера Макгрегора, а также допущенные ирландцем нарушения правил во время боя.