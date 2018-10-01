Ученые спрогнозировали затопление Лондона

Из-за глобального потепления и ряда других факторов Лондону грозит затопление, говорится в докладе организации «Христианская помощь».

В докладе утверждается, что уровень мирового океана может вырасти на 40 сантиметров и даже больше, если средняя температура на Земле более чем на 1,5 градуса превысит значения доиндустриальной эпохи, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что об уязвимости Лондона из-за повышения уровня моря говорит, например, то, что властям все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений – Барьеру Темзы, который поднимают до семи раз в год.

Помимо Лондона, среди городов, которым грозит затопление, в докладе названы Бангкок, Дакка, Джакарта, Лагос, Манила, Хьюстон в штате Техас и Шанхай.

Ранее стало известно, что под угрозой затопления оказалась главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США в Норфолке, штат Виргиния.