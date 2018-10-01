Помпео отправился на переговоры с Ким Чен Ыном

Самолет с госсекретарем США Майком Помпео вылетел из аэропорта Токио, взяв курс на Пхеньян, где глава американского внешнеполитического ведомства собирается провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Киодо.

В Токио Помпео провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно, по итогам которых стороны подтвердили решимость добиваться денуклеаризации КНДР, а Помпео пообещал в ходе предстоящих переговоров в Пхеньяне затронуть тему японских граждан, похищенных северокорейской разведкой, передает ТАСС.

Накануне Помпео предположил, что по итогам его поездки в Пхеньян может быть объявлено о дате и месте проведения второй встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.