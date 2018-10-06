Микробов из развивающихся стран призвали собрать в «Ноев ковчег»

Группа ученых обосновала необходимость создания «хранилища» микробов для сохранения здоровья популяции людей, соответствующая статья опубликована в научном журнале Science.

Микробиом человека включает огромное количество бактерий, грибов, архей и вирусов, выполняющих в организме важнейшие функции. Их достаточное количество благотворно сказывается на состоянии здоровья, а снижение несет значительные риски, передает РИА «Новости».

В результате индустриализации общества, по оценке ученых, разнообразие микробиома человека снижается. Так, люди стали употреблять рафинированные продукты, принимать антибиотики, прибегать к искусственному вскармливанию детей.

Исследователи считают, что изменения в микрофлоре на фоне индустриализации – это основной фактор, отражающийся на росте метаболических, иммунных и когнитивных заболеваний.

Со времен Второй мировой войны преимущественно в промышленно развитых странах существенно возросло число случаев диабета, ожирения, аллергии, астмы и аутизма, указывают они.

По мнению микробиологов, для сохранения здоровья человеческой популяции исследователи предлагают создать «Ноев ковчег» для микроорганизмов, собирать которые следует у жителей развивающихся стран.