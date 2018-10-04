Дуда признался, за что он так любит американских военных

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение по размещению на территории страны американской базы уже принято.

«Решение действительно принято, остаются технические проблемы», – приводит его слова Polsat News.

Дуда добавил, что Польша хочет, чтобы на ее территории было больше американских военных, поэтому и возникла идея о размещении базы США.

«Мы готовы инвестировать в инфраструктуру для армии США, чтобы американские военные могли работать на этой базе в Польше», – сказал Дуда.

Он заявил, что не считает, что эта база увеличит угрозу безопасности для Польши со стороны России.

«Не помню, чтобы Россия когда-либо осмеливалась напасть на страну, в которой присутствует армия США, что не освобождает нас от инвестиций в нашу армию», – заявил президент.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп после переговоров с Дудой заявлял, что Варшава предложила за размещение американской военной базы на своей территории «гораздо больше» 2 млрд долларов. После этого Пентагон приступил к проработке размещения постоянной базы США в Польше.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможных последствиях размещения военной базы США в Польше для России.