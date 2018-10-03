В России стартовала всероссийская акция «Благодарю» в честь Дня учителя

Всероссийская единая акция «Благодарю», посвященная Дню учителя, стартовала 4 октября, ее организовала АНО «Россия – страна возможностей».

Акция призывает 4-5 октября поблагодарить своего учителя, тренера или наставника. Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, участники акции могут публиковать видеозаписи и посты со словами благодарности своим учителям/педагогам/наставникам в социальных сетях с хэштегом #акцияблагодарю. Поддержать акцию выразили желание многие известные блогеры. Они поделятся личными историями о своих учителях и наставниках.

Во-вторых, организаторы проведут мероприятия в школах по всей России, в рамках которых школьники и студенты придут поздравить своих учителей и сказать им слова благодарности, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В-третьих, поблагодарить учителя можно также с помощью специальных открыток акции «Благодарю», которые представлены в любом из 15 тыс. отделений Почты России по всей стране. Даже если отправитель не знает, где живет его адресат, специалисты Центра обработки данных акции постараются его найти. Для этого нужно рассказать о своем учителе как можно больше (школа, год выпуска, фамилия и т.д.).

Кроме того, можно отправить открытку через интернет – для этого на сайте Почты России есть специальный онлайн-сервис. https://www.pochta.ru/postcards. С его помощью любой желающий может в режиме онлайн написать на открытке пожелание своему учителю. Она будет распечатана и доставлена адресату почтой.

Блогеры уже присоединяются к акции. Так, Любовь Сидоркина опубликовала в своем Instagram сообщение в поддержку акции.