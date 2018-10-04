Шумков прокомментировал назначение на пост главы Курганской области

Вадим Шумков, которого президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курганской области, заявил, что глава российского государства – это не тот человек, которому принято отказывать.

«Тем более, когда предложение делается на сложном направлении – это еще и проверка самого себя», – приводит слова Шумкова РИА «Новости».

Шумков рассказал, что предложение Путина оказалось неожиданным. Новый врио главы региона отметил, что «есть, может быть, более интересные направления», по которым уже проведена большая работа и «нужно просто текущей работой заниматься».

«Здесь немного другая ситуация, другой случай», – пояснил он.

Шумков пообещал в работе опираться на опыт и ресурсы жителей региона, а уже после «смотреть внешние источники инвестиций и те направления, на которые их можно направить». Для начала, заявил он, необходимо «изучить детали».

Шумков собирается сделать «еще более плотным и максимально эффективным» сотрудничество с Казахстаном, с которым у Курганской области «схожие профили по экономике» и, следовательно, «проблемы похожи».

Также он хочет уяснить, «каким странам СНГ может быть интересна Курганская область как партнер», ведь «нельзя себя навязывать». В частности, «можно поработать со странами Средней Азии – например, Таджикистаном».

Путин во вторник подписал указы о назначении и. о. губернаторов Липецкой и Курганской областей. Перед этим стало известно об уходе со своих постов глав указанных регионов Олега Королева и Алексея Кокорина.