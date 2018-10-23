Командующий учениями НАТО выразил надежду на профессионализм российских военных

НАТО надеется, что российские военные при проведении учебных стрельб в Норвежском море будут действовать «мирно и профессионально», заявил командующий учениями Североатлантического альянса Trident Juncture, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

«Россия дала понять и намерена установить зону ограничения полетов в международных водах в районе побережья Норвегии между 1 и 3 ноября. И эта зона ограничения полетов может быть задействована для какой-либо демонстрации ракетных испытаний. Но мы не уверены», – передает его слова РИА «Новости».

Фогго добавил, что это «не что-то ненормальное» – учения пройдут в международных водах. По его словам, НАТО ожидает от российских вооруженных сил профессионализма при использовании этой зоны на учениях.

«Мы ожидаем, что … они сделают это мирно и профессионально, как мы бы сделали, если бы были в подобных условиях», – отметил он.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами России в Норвежском море в зоне, близкой к району учений альянса. Сами стрельбы он также назвал «достаточно обычным делом», и выразил уверенность, что «действия России будут профессиональны».

Крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО в Норвегии проходят с 25 октября по 7 ноября, Россия собирается провести 1-3 ноября стрельбы в Норвежском море.