Эксперт подчеркнул важность использования опыта бывших губернаторов

«В России уже сформирована такая политическая традиция, когда к покинувшим свой пост губернатором относятся с уважением, а их опыт остается востребован. Это ротация власти в здоровом государстве, где ценятся не только современные компетенции, но накопленный управленцами опыт», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя состоявшуюся накануне встречу президента с экс-губернаторами.

«Конечно, они внесли серьезный вклад в дело государственного строительства. Сейчас на их позиции заходят новые поколения управленцев, а те, кого они сменили, будут востребованы на других позициях в государстве. Так и должно быть», – подчеркнул директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, во вторник Владимир Путин встретился с губернаторами, ушедшими в отставку, и сообщил, что использует их опыт на других участках работы. Во встрече с главой государства приняли участие 15 бывших руководителей регионов. Путин назвал работу губернаторов тяжелой и многообразной, независимо от объема и величины регионов. «Важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне он стремится к тому, чтобы сделать жизнь людей на той или иной территории лучше», – подчеркнул президент. Он добавил, что это огромная ответственность перед страной в целом и регионом в частности.

«Вчерашняя встреча президента с экс-губернаторами показательна с точки зрения того, как посрамлены некоторые комментаторы, поторопившиеся дать негативную коннотацию этих отставок, дескать губернаторы что-то не так сделали или с чем-то не справились. Дело не в этом. Дело в том, что перед региональными властями стоят принципиально новые задачи, требующие других компетенций и молодой энергии. А с другой стороны, пренебрегать столь опытными кадрами было бы бесхозяйственно с точки зрения государственного управления», – считает Мартынов.

По мнению эксперта, «работа губернатора – это тяжелая и кропотливая работа, которая заключается в организации жизни региона, организации его инфраструктуры, уровня жизни жителей, в сопряжении региональной политики с федеральной политикой, что тоже очень непросто. А если посмотреть на карту нашей большой страны – мы увидим, насколько многообразны и разнообразны наши регионы и климатически, и этнически, и социокультурно, и традиционно, и это все действительно непросто учитывать в работе губернаторов», – резюмировал Мартынов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Кремль сменил за два года почти половину российских губернаторов.