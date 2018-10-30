Путин пообещал использовать опыт ушедших в отставку губернаторов

Президент России Владимир Путин встретился с губернаторами, ушедшими в отставку, и сообщил, что использует их опыт на других участках работы.

«Я хочу пожелать вам успехов, выражая слова благодарности за работу. Я уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки и опыт – и жизненный, и профессиональный – для того, чтобы использовать их и на других участках работы», – передает слова Путина РИА «Новости».

Путин назвал работу губернаторов тяжелой и многообразной независимо от объема и величины регионов.

«Важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне он стремится к тому, чтобы сделать жизнь людей на той или иной территории лучше, чтобы люди чувствовали положительные изменения в сфере здравоохранения, ЖКХ, в сфере обеспечения интересов в области охраны окружающей среды», – сказал глава государства.

Он добавил, что это огромная ответственность перед страной в целом и регионом в частности.

Во встрече с Путиным приняли 15 бывших глав регионов России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Кремль сменил за два году почти половину российских губернаторов.