Укушенная львицей в цирке на Кубани девочка впала в кому

Четырехлетняя девочка, на которую в цирке в Краснодарском крае напала львица, находится в коме, рассказал отец девочки.

«Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы. Мне еще никто ничего не говорил», – сказал отец девочки Денис Митюков порталу «Кубань 24».

Девочка находится в реанимации. Львица повредила лицевой нерв, что может отразиться на мимике. Также травмирован позвоночник.

Между тем Успенский районный суд поместил директора и по совместительству дрессировщика цирка Андрея Манучаряна под домашний арест.

Он отметил, что во время представления произошла трагическая случайность. Он намерен поддерживать связь с родителями и пообещал помогать им.

Напомним, 28 октября в поселке Успенском во время представления в цирке-шапито львица набросилась через ограждение на четырехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка с рваными ранами лица доставили в больницу.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».