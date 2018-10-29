После нападения львицы на ребенка задержан директор цирка

Следователи задержали 51-летнего директора цирка, в котором львица напала на девочку, рассматривается вопрос о заключении его под стражу.

«В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка», – сообщается на сайте Следственного комитета.

На текущий момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, у него изъяты все имеющиеся бумаги. Следователи изучают их на предмет разрешающих документов для осуществления данного вида деятельности.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 28 октября в поселке Успенском. Во время представления львица набросилась через ограждение на четырехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка с рваными ранами лица доставили в больницу.

Заместитель главы Успенского района Татьяна Никифорова Краснодарского края, где произошло ЧП, заявила, что львица не кусала ребенка, а ударила его лапой.

«Меня возмутило, что некоторые (СМИ) написали, что львица укусила девочку и затем проволокла по всей арене. Львица ударила ее лапой», – передает РИА «Новости» слова Никифоровой.

Сейчас четырехлетнюю девочку перевели в детскую краевую больницу, добавила Никифорова.

«Девочку прооперировали у нас в ЦРБ ... сейчас она находится в детской краевой больнице», – сказала замглавы администрации.

В самом цирке пока отказываются от комментариев, сообщает агентство со ссылкой на представителя организации.