Завершен второй этап конкурса «Великие имена России»

Второй этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого выбирают новые названия для аэропортов, завершен, 12 ноября стартует финальное голосование.

Во втором этапе конкурса приняли участие почти 90 тыс. человек, которые предложили варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, участвующих в проекте. 11 имен набрали по 500 и более голосов и добавлены к региональным спискам, ранее сформированным общественными палатами субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте конкурса.

Третий этап стартует 31 октября, специалисты ВЦИОМ выявят предпочтения жителей регионов проекта в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовут большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года.

Комментируя итоги второго этапа конкурса, секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев отметил высокую вовлеченность регионов и широкую общественную реакцию.

«Много известных людей высказывались в поддержку проекта, кто-то его критиковал, где-то мы увидели импровизированные акции в поддержку кандидатов. Это нормальный, живой процесс, который мы как организаторы, безусловно, приветствуем. Рост активности пользователей находился в прямой корреляции с этими новостями – предложения с новыми именами поступали на сайт до последнего момента», – заявил он.

Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Омска, Симферополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Волгограда, Владивостока, Горно-Алтайска.

Стабильно высокий интерес к проекту высказывали губернаторы и другие представители власти, а также спортсмены, писатели, журналисты и общественные деятели.

Конкурс «Великие имена России» породил целый спектр народных инициатив в поддержку различных кандидатов. Благодаря инициативе новосибирского музея Н. Рериха имя известного художника очень быстро набрало нужное число голосов для включения в лонг-лист конкурса для присвоения аэропорту Горно-Алтайска. Музейщики разместили на своем сайте эмоциональный призыв и подробную пошаговую инструкцию, как голосовать.

Движение «Волонтеры Победы» предложило жителям Свердловской области принять участие в фото-флешмобе в поддержку великих соотечественников, сфотографировавшись рядом с их памятниками или музейными экспонатами.

Студенты Мининского университета в Нижнем Новгороде создали ролик в поддержку своего кандидата в конкурсе «Великие имена России». Часть съемок организовали на крыше вуза, чтобы смелым видео привлечь пользователей соцсетей проголосовать за Козьму Минина на сайте великиеимена.рф.

В Тюмени запустили интерактивную экскурсию для пассажиров рейсового автобуса, которую приурочили к старту второго этапа конкурса.

Жители Симферополя предложили назвать свой аэропорт именем Врангеля, запустив импровизированный интернет-флешмоб «Международный аэропорт Симферополь имени Врангеля!» с целью увековечить память последнего защитника Белого Крыма.

Среди имен, которые вошли в лонг-лист по результатам второго этапа конкурса, выделяются имена футболиста Александра Анюкова, капитана ФК «Зенит», который долгое время играл за самарские «Крылья Советов» (для аэропорта Самары); ученого, конструктора, одного из основоположников космонавтики Михаила Решетнева (аэропорт Красноярска); ученого Михаила Ломоносова (аэропорт Архангельска); легендарного футбольного вратаря Льва Яшина для аэропорта Шереметьево. Аэропорт Калининграда предложено назвать именем философа Иммануила Канта, аэропорт Самары – именем Владимира Ленина, аэропорт Краснодара – именем губернатора края в 1996-2001 годах Николая Кондратенко, аэропорт Белгорода – именем гетмана Богдана Хмельницкого, аэропорт Пулково в Петербурге именем музыканта Сергея Шнурова.

Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения. Конкурс продлится до 30 ноября 2018 года. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года

Инициаторы проекта – Общественная палата, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

В России только формируется традиция называть воздушные гавани именами выдающихся людей. Таких примеров единицы, они носят имена в основном людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом (в Оренбурге – Юрия Гагарина, в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово – Алексея Леонова). В Ульяновске аэропорт назван в честь историографа Николая Карамзина, в Махачкале – в честь военного летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, новый международный аэропорт в Ростове-на-Дону назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова.