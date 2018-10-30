На олимпиаду «Я – профессионал» зарегистрировались больше 200 тыс. студентов

Больше 200 тыс. студентов подали заявки на участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал», сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Регистрация стартовала 26 сентября на сайте олимпиады. Завершится этот этап 22 ноября в 23.59 мск, передает ТАСС.

«Фактически мы прошли экватор этапа подачи заявок. По данным на вторник, число регистраций на участие в проекте превысило 200 тысяч», – приводятся в пресс-релизе слова руководителя олимпиады Валерии Касамара.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются такие направления олимпиады как «Экономика», «Психология», «Менеджмент» и «Лечебное дело».

Среди регионов по числу заявок лидирует Москва, Санкт-Петербург, а также Тюменская и Свердловская области.

Напомним, 10 октября сообщалось, что на олимпиаду студентов «Я – профессионал» подали более 100 тыс. заявок.

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» в 2018–2019 учебном году получат денежные премии, а также льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны и профиль в Национальной базе «Я – профессионал», который предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.