На олимпиаду студентов «Я – профессионал» подали более 100 тыс. заявок

Взгляд
10 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«По-настоящему нас беспокоит отток специалистов», – признается ПушилинФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза

Виктория Маринова занималась разоблачением коррупции – и была убитаФото: фото с личной страницы в соцсети
Очередное демонстративное убийство журналиста произошло в ЕС – уже третье за последнее время. Причем преследованию подвергаются прежде всего репортеры, расследующие коррупцию (в том числе в органах Евросоюза) и связи европейских правительств с мафиозными кланами. Как же реагируют на это правозащитники? Они заявляют о преследовании журналистов в России. Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Как филантроп Сорос освобождает европейские умы

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вопрос навскидку, на засыпку и даже ребром: что общего между такими понятиями, как «Европейский суд по правам человека» и «известный филантроп Джордж Сорос»? Не видите ассоциaций? А они там... Подробности...

Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
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Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
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          На олимпиаду студентов «Я – профессионал» подали более 100 тыс. заявок

          10 октября 2018, 12:15

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Студенческая олимпиада «Я – профессионал» собрала больше 100 тыс. заявок менее чем за две недели после официального старта регистрации, сообщают организаторы мероприятия.

          Регистрация стартовала 26 сентября; зарегистрироваться на олимпиаду можно до 22 ноября, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

          Олимпиада «Я – профессионал» является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой был подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая 2018 года.

          В 2018-2019 учебном году олимпиада проводится по 54 направлениям. Руководитель олимпиады Валерии Касамара сообщила, что по данным на 9 октября больше всего заявок поступило на направления: «Экономика» (5830), «Лечебное дело и педиатрия» (5165), «Менеджмент» (5102), «Математика» (5017), «Психология» (4980), «Программирование и информационные технологии» (3919), «Управление персоналом» (3511), «Биология» (3356), «Юриспруденция» (3316) и «Государственное и муниципальное управление» (3140).

          Она добавила, что «каждый участник на отборочном онлайн-этапе может попробовать свои силы в любом количестве направлений», и организаторы призывают «активно пользоваться этой возможностью».

          Также приведен рейтинг регионов по количеству регистраций на олимпиаду: Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Свердловская область, Тюменская область, Дагестан, Ростовская область, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область.

          Наибольшую активность проявляют студенты НИУ ВШЭ, ДВФУ, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, СФУ, СПбГУ, СПбПУ, ТюмГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и Университета ИТМО.

          Отмечается, что ключевой особенностью олимпиады  «Я – профессионал» является практико-ориентированность.

          Задания составляются научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

          В данный момент партнерами олимпиады выступают больше 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

          Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» в 2018–2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, а также льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны и профиль в Национальной базе «Я – профессионал», который предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

          На портале для участников уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение.

          Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» создана указом президента Путина 22 мая 2018 года. Ключевыми целями организации являются создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.


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