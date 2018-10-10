На олимпиаду студентов «Я – профессионал» подали более 100 тыс. заявок

Студенческая олимпиада «Я – профессионал» собрала больше 100 тыс. заявок менее чем за две недели после официального старта регистрации, сообщают организаторы мероприятия.

Регистрация стартовала 26 сентября; зарегистрироваться на олимпиаду можно до 22 ноября, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Олимпиада «Я – профессионал» является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой был подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая 2018 года.

В 2018-2019 учебном году олимпиада проводится по 54 направлениям. Руководитель олимпиады Валерии Касамара сообщила, что по данным на 9 октября больше всего заявок поступило на направления: «Экономика» (5830), «Лечебное дело и педиатрия» (5165), «Менеджмент» (5102), «Математика» (5017), «Психология» (4980), «Программирование и информационные технологии» (3919), «Управление персоналом» (3511), «Биология» (3356), «Юриспруденция» (3316) и «Государственное и муниципальное управление» (3140).

Она добавила, что «каждый участник на отборочном онлайн-этапе может попробовать свои силы в любом количестве направлений», и организаторы призывают «активно пользоваться этой возможностью».

Также приведен рейтинг регионов по количеству регистраций на олимпиаду: Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Свердловская область, Тюменская область, Дагестан, Ростовская область, Башкортостан, Татарстан и Челябинская область.

Наибольшую активность проявляют студенты НИУ ВШЭ, ДВФУ, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, СФУ, СПбГУ, СПбПУ, ТюмГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и Университета ИТМО.

Отмечается, что ключевой особенностью олимпиады «Я – профессионал» является практико-ориентированность.

Задания составляются научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В данный момент партнерами олимпиады выступают больше 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» в 2018–2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, а также льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны и профиль в Национальной базе «Я – профессионал», который предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

На портале для участников уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» создана указом президента Путина 22 мая 2018 года. Ключевыми целями организации являются создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.