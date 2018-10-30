Аксенов назвал Украину международным гопником

Украина ведет себя в Азовском море как международный гопник, понимающий только язык силы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Конечно, мы против эскалации в регионе. Поэтому Россия, применяя ответные меры, действует в рамках международного права. Но киевский режим ведет себя как международный гопник. А гопник понимает только язык силы. Наша страна будет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы, в этом ни у кого не должно быть сомнений», – написал Аксенов в Facebook.

Он допустил, что целью провокаций Киева являются очередные антироссийские санкции, однако, заметил Аксенов, от введенных против России ограничений плохо Украине.

«С одной стороны, в Киеве жалуются, что теряют миллиарды, а с другой – радуются санкциям и требуют новых. Это политическая шизофрения, характерная для нынешней украинской власти. Недаром говорят, что мудрый учится на чужих ошибках, умный на своих, а дурак вообще не учится – ничему и никогда», – заметил глава Крыма.

Он добавил, что кораблей НАТО в Азовском море не будет, и об этом «ясно сказал» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ни в Брюсселе, ни в Страсбурге, ни, естественно, в Киеве не вспоминают, что обострение ситуации в Азовском море началось с пиратских действий Украины. Это обычная тактика провокаторов», – заявил Аксенов.

На прошлой неделе на Украине предложили расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, после чего «пригласить корабли НАТО». Однако МИД Украины выступил против денонсации договора с Россией по Азовскому морю.