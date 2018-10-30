Песков прокомментировал возможное заключение нового договора по Азовскому морю

Москва ориентируется на действующий договор с Киевом о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, позиции по заключению нового соглашения нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует, и на это следует ориентироваться», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, следует ли России перезаключать договор с Украиной по Азовскому морю по новым условиям с учетом возвращения Крыма и открытия Крымского моста.

На прошлой неделе на Украине предложили расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, после чего «пригласить корабли НАТО». Однако МИД Украины выступил против денонсации договора с Россией по Азовскому морю.