В «Звездочке» прокомментировали затопление плавдока «Адмирала Кузнецова»

Погодные условия не должны были стать причиной происшествия, заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе АО «Центр судоремонта «Звездочка», комментируя затопление плавдока ПД-50 в Мурманске. Там отметили, что на случай перебоев энергоснабжения, на плавдоках должны быть резервные источники питания.

Руководитель пресс-службы АО «Центр судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев отметил, что работы в доке обычно выполняются вне зависимости от погоды. «Вообще погода редко может быть препятствием для выполнения доковых работ», – объяснил он газете ВЗГЛЯД.

«Любой плавдок должен быть оборудован резервными источниками питания, то есть быть в состоянии работать автономно и вне зависимости от многих внешних факторов», – добавил Гладышев.

По словам руководитель пресс-службы АО «Звездочка», нынешнее состояние крейсера «полностью соответствует текущему этапу ремонта». «Никаких повреждений, которые могли бы сказаться на сроках и объемах работ, по первоначальным оценкам, крейсер не получил», – сказал Гладышев.

Повреждения палубы от падения крана он назвал некритичными. Собеседник также подчеркнул, что в ближайшей перспективе для крейсера «Адмирал Кузнецов» временная утрата дока никаких серьезных последствий не принесет».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник в Мурманске произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50. Он резко ушел под воду.

По факту затопления ПД-50 возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ».

Ранее была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова». Напомним, крейсер проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе.

Экс-командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что для затопления плавдока «нужно быть большим «мастером».