В «Звездочке» прокомментировали затопление плавдока «Адмирала Кузнецова»

Взгляд
30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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Партия Меркель летит в ад пыльного забвения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...

Серебряная свадьба для выборов

Павел Данилин, политолог
Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          В «Звездочке» прокомментировали затопление плавдока «Адмирала Кузнецова»

             30 октября 2018, 13:38
          Фото: mil.ru
          Текст: Никита Коваленко,
          Анна Кукушкина

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          Погодные условия не должны были стать причиной происшествия, заявили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе АО «Центр судоремонта «Звездочка», комментируя затопление плавдока ПД-50 в Мурманске. Там отметили, что на случай перебоев энергоснабжения, на плавдоках должны быть резервные источники питания.

          Руководитель пресс-службы АО «Центр судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев отметил, что работы в доке обычно выполняются вне зависимости от погоды. «Вообще погода редко может быть препятствием для выполнения доковых работ», – объяснил он газете ВЗГЛЯД.

          «Любой плавдок должен быть оборудован резервными источниками питания, то есть быть в состоянии работать автономно и вне зависимости от многих внешних факторов», – добавил Гладышев.

          По словам руководитель пресс-службы АО «Звездочка», нынешнее состояние крейсера «полностью соответствует текущему этапу ремонта». «Никаких повреждений, которые могли бы сказаться на сроках и объемах работ, по первоначальным оценкам, крейсер не получил», – сказал Гладышев.

          Повреждения палубы от падения крана он назвал некритичными. Собеседник также подчеркнул, что в ближайшей перспективе для крейсера «Адмирал Кузнецов» временная утрата дока никаких серьезных последствий не принесет».

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник в Мурманске произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50. Он резко ушел под воду.

          По факту затопления ПД-50 возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ».

          Ранее была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова». Напомним, крейсер проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе.

          Экс-командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что для затопления плавдока «нужно быть большим «мастером».


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