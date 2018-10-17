Силуанов прокомментировал повышение налога на роскошь

Минфин не планирует пересматривать налог на «роскошное имущество», заявил в эфире программы «Познер» на Первом канале глава ведомства Антон Силуанов.

По словам вице-премьера, разница в уровне доходов создает социальное напряжение. «Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», – заявил Силуанов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов может привести к тому, что богатые люди выведут деньги из России. «Мы знаем, что богатые – люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны», – отметил министр.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прогрессивный налог только выглядит справедливым, на деле же он таит в себе множество подводных камней и способен ударить прежде всего по среднему классу.