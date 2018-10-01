В СБУ заявили о «планах» России по захвату храмов на Украине

Заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что Россия якобы намерена захватить храмы на Украине, чтобы спровоцировать массовые акции и блокировать власти страны.

На брифинге Кононенко рассказал, что СБУ ожидает «захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций», в свою очередь, это выльется в массовые акции, пишет «Украинская правда».

Кононенко считает, что активисты из России будут выходить на массовые акции, требуя восстановить мир любыми способами, и митинги, якобы, перерастут в акции протеста по всей Украине.

«В дальнейшем указанное движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти», – считает замглавы СБУ.

Все это, по словам Кононенко, объясняется единственной целью России – создать управляемый хаос для склонения киевских властей к подписанию мирных договоренностей на выгодных Москве условиях.

Никаких фактов и конкретики Кононенко не привел.

Напомним, ранее автобус с верующими УПЦ МП забросали камнями в Ровно. Ранее радикалы захватили Свято-Троицкий украинский храм в поселке Богородчаны и ранили двух прихожан.