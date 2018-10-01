Соловьев раскритиковал любовницу Серова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал целый слой общества «молодых и безграмотных» девушек в лице Дарьи Друзьяк, которая обвинила певца Александра Серова в изнасиловании в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

«Вот и у Малахова меня показали. Гражданка Друзьяк вызывает бурные эмоции», – написал телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.

«Разве они заслуживают, чтобы их обсуждали на центральной радиостанции? Более чем! Это такой срез нашего общества! Я им (слушателям) могу рассказывать про Пушкина, Толстого, Достоевского, после этого приезжает это нечто, чтобы принимать участие в «Дом-2» (Друзьяк – бывшая участница шоу – прим. ВЗГЛЯД) и покорять Москву... Приезжает этот набор нечто, это целый слой. Люди, которые слово «духовность» пишут с восемью ошибками, но заканчивали белгородский университет», – заявил Соловьев в эфире радиостанции Вести FM.

Напомним, ранее в ток-шоу Малахова Друзьяк заявила, что у нее якобы был роман с певцом Александром Серовым, который якобы ее избил, похитил и изнасиловал, после чего она забеременела, сообщает сайт «Вести».