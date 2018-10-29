Силуанов отметил стремительный рост качества образования в России

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе «Познер» в эфире Первого канала выразил мнение, что за последние шесть лет качество образования в России повысилось как минимум «на две трети».

По словам Силуанова, эффект от принятых на ближайшие шесть лет нацпрограмм будет ощущаться со следующего года, хотя планы рассчитаны на шестилетку, передает ТАСС.

«Я считаю, что качество образования для обычного нашего человека изменилось за последние шесть лет, стало лучше – на две трети точно стало лучше», – отметил министр финансов.

Отметим, образование – одно из направлений 12 национальных проектов, подробные программы реализации которых были представлены правительством в октябре в соответствии с майским суперуказом президента России Владимира Путина.