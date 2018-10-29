Путин сменил посла в Сирии

Президент Владимир Путин сменил посла России в Сирии Александра Кинщака на Александра Ефимова.

«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике», – говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации на сайте МИД России, Александр Ефимов до этого занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ.