Суд в Москве принял решение по делу против убитого в Киеве Вороненкова

Тушинский суд Москвы закрыл дело в отношении убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, семья покойного ходатайствовала об этом, хотя изначально сын экс-парламентария выступал против.

«Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью», – заявил сын вышего парламентария Николай Вороненков в суде, передает РИА «Новости».

Ранее Николай Вороненков был против прекращения дела из-за нереабилитирующих оснований, однако поменял точку зрения после предварительных слушаний.

Гособвинение также поддержало ходатайство о прекращении уголовного дела.

Потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе заявил, что Вороненков якобы еще жив и его необходимо осудить.

«Я возражаю против прекращения дела. То, что пережила моя семья, – я не пожелаю врагу... Он все решал по звонку и сейчас, наверно. Правильно, что Вороненков уехал на Украину, он, наверно, жив. Убедительная просьба отказать в этом. Злодей должен быть наказан», – высказался в суде Кобахидзе.

По версии следствия, Вороненков причастен к делу о продаже здания стоимостью в 127 млн рублей за 20 млн. По тем же данным, Вороненков давал указания соучастникам, контролировал ход процесса и распределял средства.

Позже участников преступной группы суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Вороненков скрылся от следствия. В марте 2017 года экс-депутата застрелили в центре Киева.