Чехословакия шпионила за Трампом с помощью отца его первой жены

Служба государственной безопасности Чехословакии следила за нынешним президентом США Дональдом Трампом для получения данных о высших эшелонах власти Соединенных Штатов.

Как пишет The Guardian со ссылкой на экс-сотрудника службы государственной безопасности Чехословакии Властимила Данека, слежка началась после 1977 года, когда Трамп женился на Иване Зельничковой. В частности, отец Зельничковой – Милош Зельничек регулярно сообщал чехословацкой спецслужбе о визитах дочери и деловой активности зятя в Нью-Йорке.

По данным издания, несмотря на то, что чехословацкие спецслужбы на регулярной основе сотрудничали с КГБ, Прага не передавала советской стороне данные о Трампе.

В настоящее время служба государственной безопасности Чехословакии уничтожила большую часть материалов, потому масштабы операции по слежке за Трампом неизвестны.