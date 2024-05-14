Генерал МВД назвал причины дефицита кадров в полиции

Генерал МВД Ворожцов рассказал о причинах нехватки кадров в МВД и способах решения проблемы

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время выступления в Совете Федерации кандидат на пост главы Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, что ведомство переживает дефицит кадров. По его словам, в МВД по всей стране не достает свыше 150 тыс. человек личного состава.



«Дефицит кадров в правоохранительных органах порожден целым комплексом причин. И прежде всего – это уровень оплаты труда», – говорит Ворожцов. По его словам, сейчас в вооруженных силах, особенно в частях, принимающих участие в специальной военной операции, денежное содержание военнослужащих в разы выше, чем зарплаты сотрудников органов внутренних дел. При этом полицейские тоже рискуют жизнью и несут службу в самых сложных условиях.

Во-вторых, продолжает собеседник, необходима оптимизация организационно-штатной структуры МВД, расчета сил и средств. «В свое время в МВД была разработана Дорожная карта реформирования органов внутренних дел Российской Федерации. Многие ее положения до конца еще не выполнены. Если они будут выполнены, то существующие проблемы могут быть решены», – считает генерал-майор.

По его словам, одной из главной причин увольнения из полиции является также статистика преступности. «Учет и регистрация преступлений вызывают дополнительные вопросы к оценке эффективности правоохранительных органов. Фактически, чем объективнее сотрудники полиции регистрируют преступность, тем больше ее уровень. А значит тем чаще полицейские оказываются в худшей ситуации», – подчеркивает Ворожцов.

Он считает, что для того, чтобы правильно оценивать деятельность полиции, необходимо полностью исключить статистику уровня раскрываемости. Именно этот показатель довлеет над правоохранительными органами и в существенной степени мешает им эффективно работать.

Также следует повышать имидж сотрудников полиции с помощью художественных произведений, рассказывает эксперт. Он напоминает, что ранее авторитет сотрудников органов внутренних делповышали фильмы и сериалы о работе правоохранительных органов. В пример он приводит многосерийный фильм «Рожденная революцией», рассказывающий о создании советской милиции, детектив «Следствие ведут знатоки», многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя». Положительный образ правоохранительных органов также формировал сельский участковый Федор Анискин, который появился в повести «Деревенский детектив» и ставший затем главным персонажем в трех фильмах.

«Сегодня же мы имеем многочисленные факты, когда на гибель представителя преступного мира откликается в несколько сотен раз больше средств массовой информации, чем, скажем, на гибель полицейского», – заключил Ворожцов.

В августе прошлого года Колокольцев сообщал о критической нехватке кадров в органах внутренних дел. В частности, по его словам, наблюдается дефицит следователей. Бывшие высокопоставленные сотрудники МВД в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что данная проблема накапливалась годами. Они подчеркнули, что сегодня многие полицейские эмоционально выгорают из-за огромных нагрузок.