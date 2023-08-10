Эксперты предложили решение проблемы с дефицитом кадров в системе МВД

Эксперты: Создание муниципальной милиции решит проблему дефицита кадров в полиции

Tекст: Андрей Резчиков

«Проблема дефицита кадров накапливалась в течение длительного времени. В современных условиях на сотрудников внутренних дел ложится большое количество сопутствующих задач – объем служебной нагрузки становится огромным. Поэтому накапливается усталость и происходит эмоциональное выгорание», – считает Владимир Ворожцов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке.

Для решения проблемы дефицита кадров нужна длительная и системная работа, добавляет собеседник. «За последние 30 лет трижды складывалась сложная ситуация. Острый дефицит кадров произошел в начале 90-х годов, затем начались проблемы с комплектованием в двухтысячные годы», – напомнил Ворожцов.

Решить проблему удавалось не только за счет увеличения зарплат, но и благодаря «существенным изменениям общественно-политической и криминогенной обстановки». «В стране происходило последовательное снижение общего уровня преступности, в том числе и тяжких преступлений. Значительно сократилось количество фактов бандитизма, терроризма», – указал генерал-майор.

Ворожцов отметил, что обучение в милицейских учебных заведениях всегда считалось престижным и расхожее мнение о том, что на службу иногда брали «хоть кого-нибудь» не соответствует действительности. Более того, в МВД уже в советское время существовала практика об ответственности руководителей – вплоть до увольнения – за каждого принимаемого сотрудника, это стимулирует бдительное отношение к кадровой политике.

«На протяжении последних 30 лет конкурс на поступление в учебные заведения МВД был достаточно высок. Отбор в спецподразделения всегда был серьезным. Проблемы возникали при комплектовании сотрудников ДПС и вневедомственной охраны, которая сейчас находится в составе Росгвардии», – указал Ворожцов.

Другой насущной проблемой на протяжении нескольких десятилетий остается укомплектованность участковых инспекторов полиции. «Работа сложная, очень большая нагрузка. Кроме того, сложился существенный дисбаланс с некоторыми другими силовыми структурами, потому что в ФСБ и прокуратуре зарабатывают намного больше, чем в полиции», – указал генерал-майор.

«Возникший дефицит кадров – это рабочий момент. Полиция фактически реформируется последние 10 лет, теперь созданы все условия для несения службы. Сотрудники получают форменное обмундирование, теплые рабочие места с хорошим оборудованием, различные социальные льготы, в том числе медицинское обеспечение», – добавляет Олег Иванников, подполковник запаса МВД, кандидат исторических наук.

Он напомнил, что кадровый некомплект в 10-20% существовал в системе МВД всегда. «Проблема может решаться путем повышения заработной платы», – считает собеседник. По мнению Иванникова, проблемы дефицита кадров можно решить также путем создания муниципальной милиции, которая взяла бы на себя функции проведения начальных следственных действий, в том числе опрос свидетелей, фото-видео фиксацию.

«К этой практике необходимо вернуться и сейчас. Для этого депутатам Госдумы нужно подготовить соответствующие законопроекты. На эти должности можно брать людей без высшего образования, с более слабым здоровьем, нежели у полицейских. Если осуществить прием в муниципальную милицию на основании городских законов, а не федерального закона о полиции, то мы получим ту же самую советскую милицию, только без оружия, но с возможностью документировать, проводить первоначальные следственные действия, заниматься охраной общественного порядка», – считает Иванников.

Собеседник особо отметил, что по сравнению с советской милицией российская полиция находится на более качественном уровне, в том числе это касается материально-технического обеспечения.

«Сейчас запрещено появляться на службе в состоянии алкогольного опьянения. Раньше на это смотрели сквозь пальцы, а теперь за это сразу увольняют после проведения служебной проверки. Сегодня мы имеем дело с более профессиональной и обученной структурой, нежели это было в советские годы. Неотвратимость наказания – это основной фактор, обеспечивающий охрану общественного порядка. Сегодня в России раскрывается 99% убийств – это заслуживает большого уважения и является наивысшим критерием оценки деятельности полиции», – говорит подполковник запаса МВД.

О том, что в органах внутренних дел произошел критический дефицит кадров, заявил в четверг глава МВД Владимир Колокольцев. Только за прошлый месяц уволилось пять тысяч сотрудников – это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

По его словам, также не хватает следователей, «но нужно сделать все, чтобы минимизировать риски и удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством».



С начала года президент России Владимир Путин указом увеличил предельную численность сотрудников МВД на 27 тыс., теперь он превышает 922 тыс. человек вместо 894,9 тыс. К 2025 году, согласно указу, эта численность будет доведена до 938 тыс. человек.