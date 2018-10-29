Число пострадавших при наводнении на Кубани превысило 300 человек

В результате наводнения на Кубани число пострадавших превысило 300 человек, рассказал представитель оперативного штаба на месте чрезвычайной ситуации.

«По уточненным данным, после проливных дождей и схода селей пострадали 303 человека», – рассказал источник, передает РИА «Новости».

На данный момент госпитализированы 14 человек, 289 пострадавшим оказана медицинская помощь амбулаторным способом.

В отношении должностных лиц Апшеронского района Краснодарского края, в котором произошло наводнение, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Прокурор района Юрий Гайдуков признал законным это решение следственных органов, сообщается на сайте местной администрации.

«Эти лица были проинформированы о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация в период с 24 по 26 октября текущего года», – говорится в сообщении районной пресс-службы.

Следствие усматривает причинную связь между ненадлежащим исполнением служебных обязанностей должностными лицами района и смертью людей, сообщается в пресс-релизе.

Ранее президент Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим.