Эксперт объяснил, как Украине уберечься от польского и венгерского сепаратизма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что опасения Киева относительно потери Закарпатья и других регионов небезосновательны и подкрепляются политикой украинских властей по «жесткой украинизации».

Безпалько отметил, что Украина сейчас – это «лоскутное одеяло», которое состоит из множества территорий, в разное время принадлежавших разным империям. Сейчас страна, по его словам, существует как «некое аморфное, рыхлое единое целое», передает RT.

Он отметил, что в Закарпатье, где проживает большое количество венгров, движение к автономии «достаточно жестко» подавляется. Безпалько добавил, что и в других регионах Украины наблюдается тенденция к отдалению от центра, в частности, в Черновицкой области, которая тяготеет к Румынии.

«Если бы сейчас опросили жителей Галиции и предложили им на выбор, например, гражданство Польши при условии сепарации этого региона в польскую пользу либо в пользу отдельного государства, то наверняка большинство высказались бы положительно по данному вопросу», – сказал он.

Он заявил, что Киеву нужно отказаться от «жесткой практики украинизации», но украинский лидер Петр Порошенко «сделал ставку на популизм националистического характера».

«Наиболее оптимальный вариант для Украины – это федеративная республика, которая учитывала бы интересы всех регионов и которая, по большому счету, обеспечивала бы им разные права, свободу и возможности для самовыражения в самых разных аспектах: экономическом, гуманитарном и даже внешнеполитическом», – заметил эксперт.

По его словам, в этом случае Украина была бы жизнеспособным государством, однако ни один из ее руководителей ставку на федерализацию так и не сделал.

Ранее замминистра по вопросам неподконтрольных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Киев может потерять Закарпатье из-за отсутствия там политики центральной власти.