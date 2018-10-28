По факту стрельбы в центре Москвы возбуждено дело

Полицейские возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Вознесенском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел 26 октября в 14.14 возле дома №7 по Вознесенскому переулку. Выяснилось, то неработающий мужчина 1981 года рождения, будучи пассажиром такси, «из хулиганских побуждений нарушая общественный порядок произвел из личного травматического пистолета Grand Power T12 шесть выстрелов вверх». После этого он скрылся, сообщает агентство «Москва».

Мужчина был задержан в 14.30 по адресу Вознесенский переулок, 11.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Мужчина отправлен под подписку о невыезде.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел возле отеля Courtyard Marriott, а задержанным оказался водитель бизнесмена Алимжана Тохтахунова.