По факту стрельбы в центре Москвы возбуждено дело

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28 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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Как Россия упустила свои Нобелевские премии

Николай Басов и Александр Прохоров - основоположники квантовой электроники и лауреаты Нобелевской премии по физике 1964 годаФото: Д. Чернов/РИА Новости
«Несколько Нобелевских премий по физике для наших соотечественников в свое время были упущены. Как по вине международного комитета, их присуждавшего, так и по вине наших чиновников», – заявил газете ВЗГЛЯД известный советский и российский ученый, академик РАН Семен Герштейн, давая оценку прошлому и будущему престижной награды. Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Остался прежним

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          По факту стрельбы в центре Москвы возбуждено дело

          28 октября 2018, 12:42

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Полицейские возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Вознесенском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

          Инцидент произошел 26 октября в 14.14 возле дома №7 по Вознесенскому переулку. Выяснилось, то неработающий мужчина 1981 года рождения, будучи пассажиром такси, «из хулиганских побуждений нарушая общественный порядок произвел из личного травматического пистолета Grand Power T12 шесть выстрелов вверх». После этого он скрылся, сообщает агентство «Москва».

          Мужчина был задержан в 14.30 по адресу Вознесенский переулок, 11.

          Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Мужчина отправлен под подписку о невыезде.

          Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел возле отеля Courtyard Marriott, а задержанным оказался водитель бизнесмена Алимжана Тохтахунова.


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