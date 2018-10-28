Косово решило закупить вооружений на 300 млн евро

Власти Косово в ближайшие три года закупят вооружений на 300 млн евро для собственной армии.

Об этом сообщает портал vecernji.hr.

О планах по закупке вооружения было объявлено вскоре после принятия закона об учреждении армии Косово.

Армия будет состоять из 5 тыс. военнослужащих.

В начале октября посольство США в Приштине сообщало о поддержке со стороны Вашингтона идеи о создании многонациональной профессиональной армии по стандартам НАТО с ограниченным мандатом.