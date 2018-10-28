В ФРГ испугались резкого роста числа сторонников возрождения Германской империи

За два последних года в ФРГ удвоилось число людей, которые не признают легитимность существующего государства и желают возвращения Германской империи, они называют себя «гражданами рейха», пишет Die Welt.

По данным правительства Германии, в стране живут 19 тыс. так называемых «граждан рейха» и «самоуправленцев», которые не признают Конституцию и властные органы ФРГ. Более того, они пользуются своими «имперскими» паспортами и номерными знаками на машинах. Из них 950 значатся в списках правых экстремистов, передает RT текст статьи Die Welt.

При этом число сторонников «Германской империи» растет очень быстро – два года назад их было около 10 тыс., следует из данных федерального ведомства по охране конституции Германии. Немецкие спецслужбы уже расследуют причины резкого роста их числа.

Политики, между тем, выражают обеспокоенность тем, что у некоторых из сторонников «Германской империи» имеются планы по свержению текущего правительства, а «правоэкстремистское движение вооружено до зубов».

Die Welt сообщает, по состоянию на 31 марта, в Германии было зарегистрировано 1,2 тыс. «граждан рейха», обладавших разрешениями на ношение оружия. Власти изъяли часть разрешений – к 30 июня их количество сократилось до 920, однако вновь возросло до 940 к сентябрю.