Владелец «Лестера» был на борту разбившегося в Британии вертолета

Тайский миллиардер, владелец футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабха находился на борту потерпевшего крушения возле стадиона «Кинг Пауэр» вертолета.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

Также известно, что в вертолете был еще один пассажир и пилот. По данным СМИ, все трое погибли.

Ранее стало известно, что после матча чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом» возле домашнего стадиона «Лестера» «Кинг Пауэр» разбился вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру. О жертвах не сообщалось, также было неизвестно, кто находился на борту.

Шривадданапрабха всегда покидал стадион «Лестера» после домашних матчей.

При нем команда выиграла чемпионат Англии в 2016 году.