Вертолет владельца ФК «Лестер Сити» разбился у стадиона в Британии

В центральной части английского Лестера упал вертолет тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи, владеющего футбольным клубом «Лестер Сити», сообщают СМИ.

Вертолет рухнул у стадиона «Кинг пауэр». Он взлетал с футбольного поля, но почти сразу возник крен, вертолет упал на парковку и загорелся.

Нет информации о том, кто был на борту, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Известно, что Шривадданапрабха присутствовал на матче, после которого разбился его вертолет.