ОБСЕ призвала не штрафовать Альбац на 22 млн рублей

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28 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:30  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

На фото изображена сука породы джек-рассел-терьер по кличке БусинкаФото: instagram.com/boo_jrt
В соцсетях развернулся новый скандал, сравнимый по накалу с историей «Леруа Мерлен» против российских болельщиков». IKEA опубликовала в Facebook фотографию собаки с неоднозначной подписью. Возмущение феминисток разделили далеко не все, но на пользу компании эта история явно не пошла. Что же пошло не так? Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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    Как извратили слова Путина о попадании в рай

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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          ОБСЕ призвала не штрафовать Альбац на 22 млн рублей

          28 октября 2018, 04:29

          Текст: Антон Антонов

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          Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что штраф в 22 млн рублей в отношении журнала The New Times навредит свободе СМИ в России.

          Он заявил, что такой крупный штраф – «беспрецедентное решение», передает RT.

          «Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что это произойдет при подаче апелляционной жалобы», – приводит его слова РИА «Новости».

          Он призвал изменить «закон об иностранных агентах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем».

          Дезир отметил, что сохранение свободы и плюрализма СМИ является одним из важных обязательств стран ОБСЕ. Как заявил представитель ОБСЕ, России не следует допускать «ненужных и несоразмерных мер, которые могут ослабить плюрализм СМИ».

          Напомним, главный редактор издания Евгения Альбац сообщила, что ее журнал оштрафовали на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор.


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