ОБСЕ призвала не штрафовать Альбац на 22 млн рублей

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что штраф в 22 млн рублей в отношении журнала The New Times навредит свободе СМИ в России.

Он заявил, что такой крупный штраф – «беспрецедентное решение», передает RT.

«Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что это произойдет при подаче апелляционной жалобы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он призвал изменить «закон об иностранных агентах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем».

Дезир отметил, что сохранение свободы и плюрализма СМИ является одним из важных обязательств стран ОБСЕ. Как заявил представитель ОБСЕ, России не следует допускать «ненужных и несоразмерных мер, которые могут ослабить плюрализм СМИ».

Напомним, главный редактор издания Евгения Альбац сообщила, что ее журнал оштрафовали на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор.