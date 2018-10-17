В России испытали систему глушения спутников

Испытания систем для выведения из строя вражеских спутников связи прошли в России, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс «Тирада-2С» проходил уже испытания, госкомиссия давала свои рекомендации», – сказал источник «Интерфакс».

Для управления комплекса готовятся специалисты.

В июле стало известно, что в России создается новый самолет – поставщик помех, способный выводить из строя военные спутники. Рабочее наименование нового самолета – «Порубщик-2».

Американский эксперт ранее говорил, что Россия опережает США в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и это угрожает западному доминированию в мире.