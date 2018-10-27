Рассылавший бомбы в США Цезарь назвал их безвредными

Сизар (Цезарь) Сэйок, которого обвиняют в рассылке бомб, заявил, что устройства не представляли угрозы, сообщают источники.

Как заявляет CNN, при аресте Сэйок утверждал, что «бомбы не могли никому причинить вред и он не хотел кому-либо причинить вред», передает РИА «Новости».

Имена адресатов на посылках были написаны с ошибками: «Hilary» вместо «Hillary» (экс-госсекретарь США Хиллари Клинон) и «Shultz» вместо «Schultz» (член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц). Такие же ошибки Сэйок допускал в сообщениях в Twitter, передает ТАСС.

ФБР подтвердило, что на данный момент выявлено уже не 13, а 14 подозрительных посылок – последняя была адресована американскому миллиардеру Тому Стейеру, спонсору Демократической партии США.

Министерство юстиции США уточнило, что обвиняемому грозит 48 лет тюрьмы.

Напомним, по данным полиции, бомбы рассылал 56-летний Сизар Сэйок-младший из города Авентура, штат Флорида. Его задержали в округе Бровард, недалеко от Форт-Лодердейла.

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