Названо имя подозреваемого в рассылке бомб в США

Правоохранительные органы идентифицировали личность задержанного по подозрению в рассылке бомб американским бизнесменам, чиновникам и знаменитостям.

Задержанным стал 56-летний Сизар Сэйок-младший из города Авентура, штат Флорида, сообщает Daily Voice. По данным полиции, он разослал как минимум 12 пакетов с взрывными устройствами. Его задержали в округе Бровард, недалеко от Форт-Лодердейла.

Мужчина оказался сторонником Республиканской партии, на его машине обнаружили многочисленные наклейки с Дональдом Трампом и фотографии лидера демократов Хиллари Клинтон с мишенью на ее лице.

Пресс-секретарь Министерства юстиции США подтвердила факт ареста Сэйока. Ожидается, что обвинение мужчине предъявят в Нью-Йорке.

Напомним, неизвестные отправили посылки с бомбами американским политикам-демократам, а также Джорджу Соросу и основателю CNN Тэду Уорнеру, и чуть позже – актеру Роберту Де Ниро. Кроме того, посылку получила консервативная радиостанция WMAL и спонсор демократов Том Стейер.