В ГИБДД назвали процент продолжающих ездить за рулем водителей без прав

Больше 50% водителей, лишенных прав, продолжают ими пользоваться и не сдают его в Госавтоинспекцию, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«У нас более 50% водителей, лишенных прав, не сдают водительские удостоверения. Мы в этой связи проводим огромную работу, чтобы эти удостоверения изъять», – рассказал Черников на Всероссийском семинаре руководителей ведомства, передает ТАСС.

По словам Черникова, многие автовладельцы, лишенные прав, продолжают ездить за рулем. Также он отметил, что некоторые водители, пользуясь внешним сходством, нередко ездят по одному водительскому удостоверению.

Ранее в ГИБДД рассказали, как будут выглядеть водительские удостоверения в будущем.

В августе сообщалось о подорожании госпошлины за выдачу водительских прав.