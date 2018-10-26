МИД объяснил, как выход США из ракетного договора отразится на ЕС

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что вероятный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) усилит подчинение Европы Вашингтону.

«Выход (США) из ДРСМД с перспективой размещения американских ракет в Европе – это шаг, который ослабляет позиции Европы как геополитического игрока, закрепляет Европу как подчиненный элемент в американском виденье, как должен быть построен мир на основе американского лидерства», – сказал Грушко в интервью каналу «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, действия США создают «еще одну дополнительную стену для восстановления нормального взаимодействия с Россией», а также «строительства общей системы безопасности».

Кроме того, в пятницу под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии МИДа, посвященное вопросам комплексного развития сотрудничества в регионе Черного моря.

«Коллегия отметила серьезное ухудшение ситуации в Причерноморье за последние годы, увеличение рисков в военной сфере, в том числе в связи с действиями США и их союзников по НАТО, фрагментацию региона и сохраняющиеся негативные тенденции в отношениях между входящими в него странами. Подчеркнута важность поддержания стабильности и безопасности в черноморском регионе исключительно прибрежными государствами, в том числе путем укрепления доверия и задействования существующих форматов взаимодействия в военно-политической сфере», – говорится в коммюнике на сайте МИДа.

Дипломаты обратили внимание на необходимость расширения сотрудничества «в экологической, транспортной, энергетической, культурной, туристической и иных сферах» для преодоления существующих проблем и обеспечения поступательного социально-экономического развития Причерноморья.

Коллегия рассмотрела возможности «более эффективного использования потенциала существующих в регионе многосторонних форматов взаимодействия». В министерстве обратили внимание на Организацию Черноморского экономического сотрудничества, которая является уникальной профильной структурой, «способствующей формированию общей экономической «повестки дня» в регионе».

«Обращено внимание на целесообразность активизации совместной работы с черноморскими странами, прежде всего Турцией, и на иных площадках, а также взаимодействия с другими партнерами, в том числе ЕС, в той мере, насколько это будет отвечать российским интересам. В этом контексте рассмотрены перспективы работы над Совместной морской повесткой для Черного моря в соответствии с Бургасской декларацией, принятой Болгарией, Грузией, Молдавией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной 31 мая 2018 года», – добавили в МИДе.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США сделают это через месяц-полтора. Европа призвала Трампа не раскалывать НАТО выходом из ДРСМД.