Названы сроки первого полета новейшего военно-транспортного вертолета

Вертолет Ми-38Т совершит первый полет в ноябре 2018 года, заявил замгендиректора холдинга «Вертолеты России» по продажам вертолетной техники Владислав Савельев.

«В ноябре рассчитываем поднять в воздух машину нового поколения – транспортно-десантный Ми-38Т. Также готовим к передаче Минобороны первую партию модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ», – рассказал Савельев, передает ТАСС.

Представитель холдинга рассказал, что сейчас ведется работа над расширением боевых возможностей Ми-8АМТШ-В и проводятся летные испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В.

Кроме того, Савельев сказал, что сейчас «Вертолеты России» занимаются оснащением учебных авиацентров ВКС. В 2017 году холдинг начал поставки боевых вертолетов Ми-28УБ, позволяющие улучшить подготовку пилотов.

«Обеспечение Вооруженных сил современной военной техникой всегда являлось одним из ключевых приоритетов деятельности холдинга. Вертолеты, стоящие на вооружении армейской авиации, имеют большой потенциал по модернизации, в том числе за счет оснащения новым бортовым оборудованием, авионикой, средствами связи и вооружением», – подчеркнул заместитель гендиректора «Вертолетов России».

Ми-38Т – военная версия Ми-38. Машина оборудована новыми российскими двигателями и цифровым навигационным комплексом.

Первые Ми-28УБ поступили в ВКС России в ноябре 2017 года.

В мае 2018 года сообщалось, что «Вертолеты России» займутся модернизацией Ми-26, первым заказчиком станет Минобороны.