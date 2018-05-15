«Вертолеты России» занялись модернизацией Ми-26 для Минобороны

«Вертолеты России» модернизируют Ми-26, первым заказчиком станет Минобороны, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, в последнее время была проведена большая работа по модернизации вертолета Ми-26.

«У нас поставлена первая машина в Алжир. Мы сейчас за счет собственных средств проводим работу по модернизации машины. Первым заказчиком станет Минобороны. Мы эту работу закончим в конце текущего года», – передает ТАСС слова Богинского.

Он отметил также, что у вертолета большой потенциал для модернизации.

По словам гендиректора холдинга, первый полет транспортного вертолета Ми-26 с новым двигателем планируется после 2022 года.

«Перспективные работы – это, конечно, замена силовой установки. <...> Ожидаем, что после 2022-23 года мы сможем приступить к сертификационным полетам и испытаниям», – сказал Богинский добавив, что соответствующие работы по ремоторизации Ми-26 холдинг ведет совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией и Минпромторгом.

Он рассказал также, что работы над эскизно-техническим проектом перспективного морского вертолета «Минога» должны быть завершены в первом квартале 2019 года. Об этом во вторник сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«У нас есть контракт на эскизно-технический проект, окончание этого контракта - первый квартал 2019 года», – сказал он.

Напомним, первый образец палубного вертолета «Минога» запланировали создать после 2020 года.