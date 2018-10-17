Иванишвили: У Саакашвили нет задницы на переворот или мое устранение

Лидер правящей «Грузинской мечты» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что у его оппонентов «нет задницы» дестабилизировать ситуацию в Грузии или устранить его самого, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне на одном из украинских сайтов появилась аудиозапись переговоров экс-президента Михаила Саакашвили с дядей – кадровым советским дипломатом Темуром Аласания, во время которой они обсуждают возможности радикализации обстановки в Грузии перед выборами президента 28 октября.

Собеседники матерят грузинский народ. Аласания в том числе говорит, что заплатил бы миллион за устранение снайпером Бидзины Иванишвили. Аутентичность переговоров пока не подтверждена, Саакашвили и Аласания назвали это фабрикацией.

«Единое национальное движение» (партия Саакашвили) готово на все, но, извиняюсь, задницы на это у них нет», – сказал лидер «Мечты» журналистам.

Также он заявил, что «его ликвидация не так легка».

По словам Бидзины Иванишвили, для Грузии самое плохое в том, что регулярные разговоры Саакашвили о намерении дестабилизировать ситуацию на родине негативно влияют на инвесторов, экономику.

«Инвесторы спрашивают, вот он (Саакашвили) угрожает революцией. Уверяю вас, что это не может быть полезно для Грузии», – сказал Бидзина Иванишвили.

Он также сказал, что следует установить аутентичность записей переговоров, хотя они не стали для него «удивительными».

«Не стоит ничего бояться, нет у них («националов») прежней силы». Саакашвили высокий, но как человек он низок», – отметил председатель правящей партии.