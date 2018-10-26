Сохранение несчастливых отношений объяснили альтруизмом

Американские и канадские психологи опровергли бытовавшее прежде мнение о том, что пары не разрывают несчастливые отношения из личных интересов.

Одна из исследователей Саманта Джоел рассказала, что прежние исследования в качестве причины, по которой несчастливые пары продолжают отношения, называли затраченные усилия или страх одиночества, передает РИА «Новости».

Новые исследования показали, что отношения в основном сохраняют из-за нежелания ранить чувства партнера.

Американские и канадские психологи провели два параллельных исследования. Одно из них шло в течение 10 недель, второе – в течение двух месяцев. В первом исследовании участвовали 1 тыс. 348 человек в возрасте около 26 лет, во втором – 500 человек в возрасте около 32 лет. Уточняется, что 442 человека во втором исследовании на момент его начала собирались собирались порвать со своим партнером.

Участников исследований спрашивали о том, сколько сил они вложили в отношения, какую реакцию они ожидают от партнера в случае расставания, ценит ли их вторая половинка и т.д.

Результаты обеих работ получились одинаковыми.

«Мы не хотим ранить чувства наших партнеров, и нам не все равно, что они хотят», – сказала Джоел.

По ее словам, люди «реже становились инициаторами расставания», когда понимали, что «их партнер сильно к ним привязан».