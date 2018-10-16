Склоны под стадионом «Волгоград Арена» размыло дождем

Небольшой дождь размыл восстановленные после летнего ливня склоны под стадионом «Волгоград Арена».

Вода размывает как восстановленные после летнего ливня откосы, так и участки, которые рабочие не трогали, передает «В1.ру».

Горожане сообщили, что на месте стоит спецтехника, но рабочие бездействуют.

Генподрядчик строительства стадиона – компания «СтройТрансГаз» – заявил, что размытый участок находится в ведении города.

Напомним, после окончания ЧМ-2018 в Волгограде начался проливной дождь, который вызвал оползень, вымывший большой кусок грунта из-под стадиона прямо на дорогу. После ливня береговой откос вдоль Волги покрылся рытвинами и оврагами, а тротуар возле стадиона – двухметровыми ямами.

Общероссийский народный фронт призывал региональные власти разобраться, почему построенный к чемпионату мира по футболу объект не выдержал дождей.