Госдума утвердила уголовное наказание за «резиновые» офисы

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс для решения проблемы фиктивной регистрации мигрантов в «резиновых» офисах.

Депутаты проголосовали за внесение поправок в ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», передает ТАСС.

Поправки исключают словосочетание «жилое помещение», то есть, ответственность распространяется и на случаи фиктивной регистрации в любых помещениях. В том числе, в офисах.

По словам автора инициативы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, Россия становится «одной из самых привлекательных стран в мире для иностранной трудовой силы» – ежегодно в страну прибывает около 12 млн мигрантов.

Она считает, что дополнительные меры контроля миграционного учета, включая патентную систему и ответственность за фиктивную постановку на учет, позволят решить вопросы защиты российских и иностранных граждан.

«После того как мы приняли меры в защиту от так называемых резиновых квартир, начали появляться «резиновые» офисы. И мы увидели, что, к сожалению, юридические лица начали злоупотреблять, а иногда и организовывать заведомо противоправную деятельность, и на 34 кв. метрах умудрялись регистрировать тысячи иностранных граждан, которые, естественно, там не намеревались и не могли проживать», – сказала Яровая.

По ее данным, в 2017 году было возбуждено около 25 тыс. уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства.

Сейчас санкция статьи предусматривает наказание за фиктивную постановку на учет мигрантов в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

В 2014 году правительство России изменило правила регистрационного учета граждан в соответствии с законом о «резиновых» квартирах.