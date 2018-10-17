Умер советский писатель Анатолий Гладилин

Советский писатель Анатолий Гладилин умер на 84-м году жизни в Париже.

О смерти писателя сообщила его семья, пишет газета «Культура».

Гладилин написал «Хронику времен Виктора Подгурского», которая была опубликована в журнале «Юность» в 1956 году и стала одним из первых произведений «оттепели».

Писатель эмигрировал во Францию в 1976 году. Там он написал романы «ФССР. Французская Советская Социалистическая республика», «Жулики, добро пожаловать в Париж!», «Улица генералов».