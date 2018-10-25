Казахстан анонсировал проведение в Астане международной встречи по Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Астане в ноябре-декабре 2018 года.

«По заявлению представителей стран-гарантов «астанинского процесса», они намерены провести следующую встречу по урегулированию в Сирии в рамках этого формата в Астане», – сообщил глава МИД Казахстана, уточнив, что по предварительной информации, речь идет о конце ноября-начале декабря, передает ТАСС.

«Время и повестка дня будут доведены до вашего сведения после получения окончательной информации от стран-гарантов», – добавил министр.

Напомним, в сентябре США выступили против межсирийских переговоров в Астане. В ответ Москва обвинила ряд стран в попытках перечеркнуть все достижения астанинского процесса.